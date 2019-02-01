В Украине вводится новая маркировка пищевых продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», который Верховная Рада Украины приняла 6 декабря 2018 (регистрационный номер законопроекта 8450), сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Данный документ вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 6 месяцев после опубликования.

Данный документ имеет целью приведение украинского законодательства в соответствие с положениями Регламента ЕС № 1169/2011 от 25 октября 2011 о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Закон устанавливает общие принципы предоставления и требования к информации о пищевых продуктах, предоставляемой потребителям, в том числе по маркировке пищевых продуктов, а также обязанности операторов рынка пищевых продуктов по доведению этой информации к другим операторам рынка пищевых продуктов и потребителям

Данный нормативно-правовой акт устанавливает, что информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик пищевого продукта, его свойств, состава, количества, минимального срока годности или даты «употребить до», страны происхождения или места происхождения, способа производства (изготовления).

Параллельно с этим запрещено приписывать пищевому продукту присущие ему свойства или последствия потребления, предположения с помощью внешнего вида продукта, описания или графических изображений о наличии в пищевом продукте определенного компонента или ингредиента, если на самом деле компонент или ингредиент, который обычно присутствует или используется в данном пищевом продукте, заменен другим компонентом или ингредиентом

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