В Украине выплату субсидий синхронизируют с выплатой пенсий

Правительство Украины намерено уже с марта выплачивать жилищные субсидии пенсионерам одновременно с пенсионными выплатами. Остальные субсидианты получат монетизированные субсидии через «Ощадбанк».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

«Работаем над тем, чтобы выплата субсидий пенсионерам была синхронизирована с выплатой пенсии в начале месяца, а Ощадбанк выплачивал средства остальных субсидиантов с 11 числа каждого месяца денежным переводом "Швидка копійка"», – написал он.

По его словам, уже с марта будут выплачивать «живые» деньги для расчетов за коммунальные услуги непосредственно получателям субсидии через «Ощадбанк» и Пенсионный фонд Украины.