Украина хочет купить у Франции 22 патрульных корабля

Государственная пограничная служба намерена закупить у Франции 22 патрульных корабля. Об этом сообщил глава ведомства Петр Цигикал в интервью 5 каналу.

«В случае военной агрессии против Украины сил только Морской охраны ГПСУ будет мало. Поэтому мы отрабатываем меры противодействия совместно со штабом ООС и в едином замысле сил сектора национальной безопасности и обороны… Сейчас мы также прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море», - сказал он.

«При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. В случае если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную ее защиту», - подчеркнул Цигикал.

По его словам, задача – создать в Азовском и Черном морях мощную и мобильную группировку пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.

«Еще один важный элемент – система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы», - заявил глава Госпогранслужбы.