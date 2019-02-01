В Беловодской больнице заработал новый компьютерный томограф

В Беловодской больнице запущен в работу компьютерный томограф.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Теперь Беловодская центральная районная больница имеет в своем диагностическом арсенале 16-срезовый компьютерный томограф с инжектором, который выполняет полный спектр нативных и контрастированных исследований, полностью удовлетворяет потребности больницы интенсивного лечения», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что это долгожданное и важное событие для Беловодской объединенной территориальной громады.

«Каждый раз, когда бывали случаи тяжелых черепно-мозговых травм и возникала необходимость точной диагностики, нам приходилось договариваться с коллегами и отправлять пациентов в тяжелом состоянии за 100-150 км на КТ. Я очень благодарен своим коллегам из Кременной и Северодонецка, что не отказывали нам даже ночью», – отметил главный врач Роман Чередниченко.

«Длинный и сложный путь пришлось пройти для реализации этого проекта, который стал возможен благодаря тому, что к нашей идее присоединилась команда ООО "Многопрофильная больница № 2"», – добавил главврач.