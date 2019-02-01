Минздрав добавил новые бесплатные препараты в программу “Доступные лекарства”

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов, которые входят в программу "Доступные лекарства".

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

“Еще больше лекарств против хронических болезней, которые бесплатно можно получить по программе “Доступные лекарства”: Минздрав утвердил новый перечень препаратов, которые входят в программу. Всего в реестре 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, за остальные надо доплатить небольшую разницу”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря “Доступным лекарствам” фармпроизводители снизили цены на лекарственные препараты.

“Производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Наибольшее снижение цены на препарат составило 45%. Каждый имеет возможность воспользоваться “Доступными лекарствами”. Если у вас заболевания сердца, диабет II типа, бронхиальная астма — поговорите с семейным врачом. Возможно вы сможете получать свои лекарства значительно дешевле или же на 100% бесплатно”, – написала Супрун.

С полным перечнем препаратов программы “Доступные лекарства” можно ознакомиться на сайте МИНЗДРАВА.