Команда луганских бойцов КОРД заняла первое место в соревнованиях по рукопашному бою

Команда луганских бойцов КОРД заняла первое место в соревнованиях по рукопашному боюСегодня, 10:44
При содействии Национальной Федерации рукопашного боя и поддержке учебного заведения "Центр-А" на Киевщине состоялись соревнования по рукопашному бою на Кубок Национальной полиции среди подразделений особого назначения "КОРД".
В общем зачете команда спецназовцев Луганщины заняла почетное первое место, сообщает пресс-служба областной полиции.
Участие в соревнованиях принимали бойцы спецподразделений «КОРД» со всей страны. Спортсмены соревновались в шести весовых категориях.
В ожесточенной борьбе спортивного противостояния команда луганских спортсменов достойно представила полицию Луганщины заняв почетное первое место турнирной таблицы.
В индивидуальных зачетах в весовой категории 70 кг и 90 кг двое луганских спецназовцев стали чемпионами соревнований.