В зоне проведения ООС проверили боеготовность боевых расчетов РСЗО «Смерч»

По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева была проведена проверка боевой готовности боевых расчетов РСЗО «Смерч».

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Подразделения реактивной артиллерии отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

«Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах», - говорится в сообщении.