Украина начинает масштабную закупку оружия в США

В скором времени Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США, в том числе ракетных комплексов Javelin. "Буквально вчера президент Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников. Считаю это положительным сигналом для усиления обороноспособности нашей страны", - об этом на встрече с представителями ВС США заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщает Лига.net , Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина стремится стать участником программы США Foreign Military Financing, которой предусматривается финансирование вооруженных сил зарубежных стран.

Генерал-лейтенант ВС США Кит Дэйтон, со своей стороны, подчеркнул, что Америка "сфокусирована на помощи Украине в проведении качественных реформ в оборонном секторе".