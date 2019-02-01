Боевики за день 2 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики за день 2 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, во время одного из обстрелов наемники применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" преступники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Обьединенных сил не пострадал", - добавили в ведомстве.