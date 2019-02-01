Отдельный отряд специального назначения Нацгвардии "Азов" вернулся на линию разграничения в Донбассе, где будет выполнять боевые задачи.

Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

"Позади более трех лет титанических тренировок, десятки боевых выходов и масштабных учений, освобожденные города и поселки и полная уверенность в том, что самые выдающиеся битвы "Азова" еще впереди", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полка подтвердили информацию о том, что бойцы подразделения отправились в зону проведения операции объединенных сил.

"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - сказано в сообщении.

В полку отметили, что впервые за все время конфликта подразделение Нацгвардии "встало на защиту Украины на "нуле".

"Уверены, что впереди всех нас ждет победа, и бойцы "Азова" сделают все для ее приближения!" – подытожили в пресс-службе подразделения.