На Луганщине за растрату бюджета будут судить главу поселкового совета

В Луганской области завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении главы одного из поселковых советов по фактам служебной подделки документов и растраты бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В 2017 году один из поселковых голов Луганской области заключил договор с коммерческой организацией на приобретение трактора за счет громады. В дальнейшем последний, будучи должностным лицом, путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью условия договор не выполнило и, соответственно, техника не была доставлена, подписал накладную о получении трактора», – говорится в сообщении.

«На основании документа ООО незаконно перечислили бюджетные средства в сумме 180 тыс. грн, чем нанесен ущерб территориальной громаде», – добавили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка) и ч. 2 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) направлен в суд.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.