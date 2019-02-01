На Луганщине задержан торговец боеприпасами

На Луганщине полицейские задержали торговца боеприпасами. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Полицейские задержали 30-летнего ранее судимого жителя Лисичанска в момент сбыта им боеприпасов. При проведении дальнейших следственно-оперативных действий и проверки причастности мужчины к совершению преступлений на территории области правоохранители установили, что это именно он 27 января звонил в дежурную часть и сообщал о подготовленных им взрывах в Лисичанске.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».