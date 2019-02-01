В Попаснянском районе открыли первую сенсорную комнату

30 января в Попаснянской общеобразовательной школе №21 открыли сенсорную комнату.

Об этом сообщили в пресс-службе Попаснянской РГА.

Как отмечается, создание сенсорной комнаты стало возможным благодаря усилиям отдела образования районной государственной администрации, районного инклюзивного ресурсного центра и администрации школы.

Присутствующим гостям продемонстрировали первое показательное занятие, во время которого были представлены все функциональными возможностями сенсорной комнаты.

Сенсорная комната для школы — это не только радость для учеников, но и для их родителей, потому что занятия в ней будет способствовать укреплению физического и психологического здоровья детей, их всестороннему развитию. Она позволит детям с особыми образовательными потребностями почувствовать себя обычными школьниками, познать радости жизни.