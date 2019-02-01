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В Попаснянском районе открыли первую сенсорную комнату

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Попаснянском районе открыли первую сенсорную комнату30 января в Попаснянской общеобразовательной школе №21  открыли сенсорную комнату.

Об этом сообщили в пресс-службе Попаснянской РГА.

Как отмечается, создание сенсорной комнаты стало возможным благодаря усилиям  отдела образования районной государственной администрации, районного инклюзивного ресурсного центра и администрации школы.

Присутствующим гостям  продемонстрировали первое показательное занятие, во время которого  были представлены все  функциональными возможностями сенсорной комнаты.

Сенсорная комната для школы — это не только радость для учеников, но и для их родителей, потому что занятия в ней будет способствовать укреплению физического и психологического здоровья детей, их всестороннему развитию. Она позволит детям с особыми образовательными потребностями почувствовать себя обычными школьниками, познать радости жизни.


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