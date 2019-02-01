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Более 6,5 тысяч избирателей изменили место голосования: большинство из них переселенцы

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

За первый месяц избирательной кампании более 6500 избирателей изменили место голосования. Об этом сообщает ОО "Общественный холдинг" Група впливу".

"За период с 31 декабря 2018 по 31 января уже 6523 избирателя изменили место голосования, чтобы выбрать Президента Украины по месту фактического нахождения в день выборов 31 марта", - говорится в сообщении, которое цитирует Остров.

По данным Центральной избирательной комиссии по состоянию на 12 часов дня 31 января 2019 наибольшее количество обращений по этому поводу зафиксировано от избирателей Донецкой (3465 человек) и Луганской областей (1364). В процентах это составляет 53% и 20,9% от всех заявлений. 169 человек из числа тех, кто сменил место голосования, имеют крымскую регистрацию (2,59%).

Отмечается, что в целом 76,6% тех, кто подал заявления о временном изменении места голосования - это граждане Украины, чей адрес как избирателя - на временно оккупированной территории.

Чаще всего граждане определяют новые места голосования на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области (1425 человек), в Киеве (1385), Киевской (601), Харьковской (476) и Днепропетровской (416) областях.

«Тот факт, что самыми активными избирателями, которые сейчас меняют место голосования, есть избиратели из Донецкой и Луганской областей, свидетельствует о мотивации этих граждан принять участие в выборах Президента. Люди, которые  не могли проголосовать в 2014 году, до сих пор ограничены в возможности выбирать мэров и депутатов местных советов по месту фактического проживания, чувствуют осознанную потребность в голосовании, по крайней мере, на президентских выборах. Тем более, что для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, процедура подачи заявления об изменении места голосования упрощена. Согласно постановлению ЦИК №893, такие избиратели должны просто обратиться с паспортом в отдел ведения Реестра избирателей, не показывая никаких других документов", - отмечает исполнительный директор холдинга Татьяна Дурнева.


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