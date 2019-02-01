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Оккупанты развернули в Луганской области сотню единиц тяжелого вооружения

Сегодня, 11:11 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные Минскими договоренностями, линии отвода тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, мониторинг отвода вооружения, показал, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований РФ размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки и минометы.

Так, 29 января БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно, три миномета (2Б11), что стояли в поселке Широкая Балка (на северо-востоке от Донецка) и семь самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), которые находились вблизи Тернового (на востоке от Донецка).

Кроме того, 30 января, мини-аппарат БПЛА СММ ОБСЕ в неподконтрольном властям Украины районе на западе от Луганска, возле поселка Хорошево зафиксировал один танк (Т-64), который принадлежал оккупантам.

Также, 29 января, по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных Правительству Украины в юго-западных от Луганска районах по доступным СММ данным воздушного наблюдения выявили: 58 танков (пятдесят пять Т-72 и три Т-64) возле Тернового и девять минометов (2Б11), четыре зенитные ракетные комплексы (9К35), десять самоходных гаубиц (2С1), три танка (Т-64) и шесть буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) неподалеку Миусинская Кроме того. на территории объекта'объекта в поселке Зеленый Гай, международные наблюдатели обнаружили восемнадцать буксируваних гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм, и десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм).


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