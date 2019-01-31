На Донбассе боевики за день дважды нарушили режим тишины

С начала суток 31 января боевики два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в одном из обстрелов противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крякывка из минометов калибра 82 мм и из гранатометов.

Также боевики обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Пески.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения, обороняющиеся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.