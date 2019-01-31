» » УТСЗН продолжают верифицировать переселенцев в списках системы «Аркан»

УТСЗН продолжают верифицировать переселенцев в списках системы «Аркан»

Вчера, 17:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине Управления труда и социальной защиты населения продолжают верифицировать внутренне перемещенных лиц в списках системы «Аркан», проверяя данные физической идентификации (ФИ) и действительности регистрации в Единой информационной базе данных (ЕИБД), вызывая ВПЛ в УТСЗН или посещая их дома.

Об этом говорится в дайджесте Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» за декабрь 2018 года, опубликованном сегодня, 31 января, на сайте организации.

«Наблюдались также определенные административные проблемы, включая задержки в передаче записей между административными подразделениями и то, что некоторые управления Пенсионного фонда отказывались сообщать ВПЛ об основаниях приостановления выплат в письменной форме, нарушая закон о публичной информации», – говорится в дайджесте.

Кроме того, по данным правозащитников, некоторые отделения Ощадбанка продолжают «без необходимости навязывать платные услуги для ВПЛ при проведении ФИ».

«Многочисленные положительные судебные решения по восстановлению пенсионных выплат ВПЛ не выполнялись управлениями ПФУ, как и в предыдущие периоды, без всякой правовой основы», – отмечается в дайджесте.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:34

На Донбассе боевики за день дважды нарушили режим тишины

Вчера, 17:49

УТСЗН продолжают верифицировать переселенцев в списках системы «Аркан»

Вчера, 17:43

На Луганщине отсутствует задолженность по выплате пенсий

Вчера, 17:37

«ЛДНР» оборудуют позиции вблизи жилых домов

Вчера, 16:59

СЦКК: В результате обстрела поврежден жилой дом в Луганской области

Вчера, 16:30

Волынец: на Донбассе обесточили шахты «Первомайскугля» и «Мирноградугля»

Вчера, 15:57

Полторак назвал приоритеты Минобороны на 2019 год

Вчера, 14:02

Одному из основателей «ДНР» не дали паспорт «республики»

Вчера, 13:23

В штабе ООС обсудили итоги служебно-боевой деятельности

Вчера, 12:40

Алчевский меткомбинат может остановиться

Вчера, 11:56

На Луганщине усилят меры по профилактике инфекционных заболеваний животных

Вчера, 11:42

Техно и арт. 9 февраля на северодонецком заводе пройдет аудио-визуальный фестиваль

Новости Украины:

Вчера, 18:10

В ЕСПЧ назвали дату рассмотрения иска Украины против России

Вчера, 18:00

Мэра Доброполья отстранили от должности в рамках расследования о коррупции

Вчера, 17:50

Четырем городам Донецкой области могут сократить подачу воды

Вчера, 17:38

Для бездомных в Украине доступны более 100 учреждений

Вчера, 16:58

В Украине завершается регистрация на добровольную сертификацию учителей

Вчера, 16:32

Во Львове будут судить псевдоукраинского журналиста

Вчера, 15:59

На трассе Одесса-Измаил авто столкнулось с маршруткой

Вчера, 14:05

На КПВВ полицейским сдалась сотрудница колонии «ДНР»

Вчера, 13:30

В Изюме открыли Центр административных услуг

Вчера, 13:22

В ЦИК рассказали, лишат ли членов избирательных комиссий субсидий

Вчера, 12:30

Судье райсуда на Львовщине сломали ногу

Вчера, 11:54

Ломаченко придется выбирать между титулами WBA и IBF

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 