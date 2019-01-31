УТСЗН продолжают верифицировать переселенцев в списках системы «Аркан»

В Украине Управления труда и социальной защиты населения продолжают верифицировать внутренне перемещенных лиц в списках системы «Аркан», проверяя данные физической идентификации (ФИ) и действительности регистрации в Единой информационной базе данных (ЕИБД), вызывая ВПЛ в УТСЗН или посещая их дома.

Об этом говорится в дайджесте Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» за декабрь 2018 года, опубликованном сегодня, 31 января, на сайте организации.

«Наблюдались также определенные административные проблемы, включая задержки в передаче записей между административными подразделениями и то, что некоторые управления Пенсионного фонда отказывались сообщать ВПЛ об основаниях приостановления выплат в письменной форме, нарушая закон о публичной информации», – говорится в дайджесте.

Кроме того, по данным правозащитников, некоторые отделения Ощадбанка продолжают «без необходимости навязывать платные услуги для ВПЛ при проведении ФИ».

«Многочисленные положительные судебные решения по восстановлению пенсионных выплат ВПЛ не выполнялись управлениями ПФУ, как и в предыдущие периоды, без всякой правовой основы», – отмечается в дайджесте.