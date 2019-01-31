На Луганщине отсутствует задолженность по выплате пенсий

В Луганской области отсутствует задолженность по выплате пенсий. Финансирование проходит согласно установленному графику.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на информацию Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Так, по данным Пенсионного фонда, в Луганской области по состоянию на 29 января 2019 года выплата пенсий профинансирована в сумме 1 млрд 74 млн 942,62 тыс. грн.

Отмечается, что пенсии выплачены в полном объеме. «Финансирование происходило согласно графику выплат. Задолженность по пенсиям отсутствует», – отмечается в сообщении.