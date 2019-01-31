» » «ЛДНР» оборудуют позиции вблизи жилых домов

«ЛДНР» оборудуют позиции вблизи жилых домов

Вчера, 17:37 citynews.net.ua | Напечатать

По данным группы "Информационное сопротивление", с 22 по 25 января с.г. в ОРДЛО российской оккупационной администрацией было проведено командно-штабное учение по территориальной обороне и действий органов управления и сил т.н. “единой государственной системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” при участии всех подконтрольных силовых структур.

В ходе учения отрабатывались вопросы эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, вызванной военными действиями, развертывания пунктов временного размещения пострадавших, обеспечения их предметами первой необходимости, выявление и задержание разведывательных групп.

Во время проведения мероприятия отмечается приведение частей и подразделений 1 и 2 АК оккупационных войск в высшую степень боевой готовности, развертывание пунктов управления и пунктов приема личного состава с практической отработкой вопросов приема военнообязанных. Кроме того, части и подразделения 1 и 2 АК «ЛДНР» оборудовали боевые позиции вблизи жилых домов, чем вызвали недовольство местного населения.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:34

На Донбассе боевики за день дважды нарушили режим тишины

Вчера, 17:49

УТСЗН продолжают верифицировать переселенцев в списках системы «Аркан»

Вчера, 17:43

На Луганщине отсутствует задолженность по выплате пенсий

Вчера, 17:37

«ЛДНР» оборудуют позиции вблизи жилых домов

Вчера, 16:59

СЦКК: В результате обстрела поврежден жилой дом в Луганской области

Вчера, 16:30

Волынец: на Донбассе обесточили шахты «Первомайскугля» и «Мирноградугля»

Вчера, 15:57

Полторак назвал приоритеты Минобороны на 2019 год

Вчера, 14:02

Одному из основателей «ДНР» не дали паспорт «республики»

Вчера, 13:23

В штабе ООС обсудили итоги служебно-боевой деятельности

Вчера, 12:40

Алчевский меткомбинат может остановиться

Вчера, 11:56

На Луганщине усилят меры по профилактике инфекционных заболеваний животных

Вчера, 11:42

Техно и арт. 9 февраля на северодонецком заводе пройдет аудио-визуальный фестиваль

Новости Украины:

Вчера, 18:10

В ЕСПЧ назвали дату рассмотрения иска Украины против России

Вчера, 18:00

Мэра Доброполья отстранили от должности в рамках расследования о коррупции

Вчера, 17:50

Четырем городам Донецкой области могут сократить подачу воды

Вчера, 17:38

Для бездомных в Украине доступны более 100 учреждений

Вчера, 16:58

В Украине завершается регистрация на добровольную сертификацию учителей

Вчера, 16:32

Во Львове будут судить псевдоукраинского журналиста

Вчера, 15:59

На трассе Одесса-Измаил авто столкнулось с маршруткой

Вчера, 14:05

На КПВВ полицейским сдалась сотрудница колонии «ДНР»

Вчера, 13:30

В Изюме открыли Центр административных услуг

Вчера, 13:22

В ЦИК рассказали, лишат ли членов избирательных комиссий субсидий

Вчера, 12:30

Судье райсуда на Львовщине сломали ногу

Вчера, 11:54

Ломаченко придется выбирать между титулами WBA и IBF

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 