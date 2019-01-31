Волынец: на Донбассе обесточили шахты «Первомайскугля» и «Мирноградугля»

На госпредприятиях «Первомайскуголь» и «Мирноградуголь» вторые сутки отключают электроэнергию. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook.

«В ГП «Первомайскуголь» Луганской области отключили электроснабжение поверхностно-технологического комплекса, лишив шахтеров даже возможности помыться после смены. На ГП «Мирноградуголь» Донецкой области из-за отсутствия электроэнергии парализована вся работа административно-бытового комплекса, то есть нет света, интернета и прочего, - рассказал Волынец.

По словам председателя НПГУ, с 23:00 30 января на ГП «Мирноградуголь» прекратили подачу электроэнергии и в забое. На предприятии были приостановлены все работы.