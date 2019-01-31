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Полторак назвал приоритеты Минобороны на 2019 год

Вчера, 15:57 citynews.net.ua | Напечатать

Министр обороны Украины Степан Полторак перед заседанием Комитета реформ Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины назвал пять приоритетов на 2019 год.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Пять приоритетов на 2019 год. Поэтому, пять основных элементов оборонной реформы, первое - это эффективный оборонительный менеджмент. В этом году мы новую систему управления реформировать до конца. Второе - оборонное планирование на основе возможностей, которое соединено с бюджетными процессами. Третье - оборонительные закупки ", - сказал он.

Министр отметил, что в 2019 году закупка должна происходить на новых принципах.

"В Украине закупка должна происходить на совершенно новых принципах. Четвертое - оптимизация системы ВСУ. Все, что касается эффективного использования. А пятое - интегрированная система гражданско-правовых возможностей", - рассказал Полторак.


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