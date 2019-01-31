Одному из основателей «ДНР» не дали паспорт «республики»

В «МВД ДНР» отказались дать гражданство бывшему «председателю народного совета» и одному из основателей «республики» Андрею Пургину.

Об этом он рассказал на своей странице в российской соцсети, пишет «Газета.ru».

По словам Пургина, ему не одобрили получение гражданства «ДНР». Также он отметил, что гражданство не смогла получить и его жена, которая платит налоги.

«Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека», — написал Пургин.