В штабе ООС обсудили итоги служебно-боевой деятельности

Сегодня, 31 января, в районе проведения Операции объединенных сил под председательством командующего Объединенных сил Сергея Наева состоялся круглый стол с участием представителей всех составляющих сектора безопасности и обороны ОС, руководителей областных военно-гражданских администраций, командиров оперативно-тактических группировок и военных частей. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ходе встречи присутствующие подвели итоги служебно-боевой деятельности за январь воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, а также заслушали отчет о результатах работы оперативно-служебной деятельности СБУ и Национальной полиции Украины.

Вместе с тем, были рассмотрены результаты деятельности военно-гражданских администраций в течение января и вопросы о восстановлении критической инфраструктуры населенных пунктов Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения. Отдельно был рассмотрен вопрос безопасности на Донбассе. Наев акцентировал внимание присутствующих на том, что с начала года не зарегистрировано ни одного случая гибели гражданских лиц в результате ведения боевых действий.

В формате круглого стола были рассмотрены вопросы улучшения состояния правопорядка и проведен анализ морально-психологического состояния в воинских частях Объединенных сил, а также определены основные задачи на февраль 2019 года. Кроме того, присутствующие определили основные направления дальнейшей совместной деятельности Объединенных сил и органов государственной власти в военной, правоохранительной и социально-гуманитарной сфере.