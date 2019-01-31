Алчевский меткомбинат может остановиться

По информации группы Информационное сопротивление, из-за нехватки сырья в ближайшее время может прекратить производственную деятельность ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (г. Алчевск Луганской области). Сырья (ферросилиция), которое обеспечивает работу предприятия, осталось примерно на 10 дней.

Среди приближенных к главарям «ЛНР» лиц ходят слухи, что предприятие уже поделили между собой определенные группы боевиков, которые готовятся к его расхищению и распилу на металлолом.