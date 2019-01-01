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Из «реабилитационного центра» в Харькове освободили 25 человек

Сегодня, 15:33 citynews.net.ua | Напечатать

Харьковская прокуратура утвердила подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

По данным пресс-службы надзорного ведомства, 29 января прокуратура совместно с Немышлянским отделом полиции разоблачила действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности.

Из «реабилитационного центра» в Харькове освободили 25 человек

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли. «Пациентов» удерживали силой и угрозами. У пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

Людей закрывали в съемном частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п.

Всего правоохранители освободили из «плена» 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).

Из «реабилитационного центра» в Харькове освободили 25 человек

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления


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