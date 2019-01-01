Штаб ООС опроверг задержание командира воинской части при получении взятки

В штабе Операции объединенных сил заявляют, что на сегодня ни один из командиров военных частей из состава ООС не задержан и под стражей не находится.

Данное сообщение размещено на странице в Фейсбуе на информацию Госбюро расследований о задержании командира воинской части из состава ООС при получении взятки.

"На сегодня ни один из командиров военных частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2018 ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил был выявлен механизм перемещения сигарет через линию соприкосновения в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области. В течение декабря-января правоохранительными органами Объединенных сил были проведены мероприятия по документированию и сбору доказательств указанных преступных действий.

Сообщается, что 17 января под процессуальным руководством прокуратуры со специализированным подразделением СБУ из состава Объединенных сил и с участием следователя Территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске (которого было привлечено в самом конце указанной правоохранительной операции) было осуществлено задержание лиц, обоснованно подозреваемых в совершении указанного преступления. Как отмечают в штабе ООС, в дальнейшем все материалы дела, собранные правоохранителями из состава Объединенных сил, были переданы следователю ГБР.