Путинские наемники согнали военных и технику для съемок фейковых новостей на Донбассе

Российский оккупационный режим готовит очередной цикл фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированной территории.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

"25-29 января с.г. вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводили съемки фейковых видеосюжетов для фабрикации недостоверных сообщений о т. н. «нарушении украинской стороной режима прекращения огня»", - сказал он.

По его словам, таким манипулятивным способом противник пытается навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины «силовым путем решить конфликт на Донбассе» и усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.