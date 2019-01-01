В Лисичанске спасли двух мужчин из пожара на территории предприятия

В Лисичанске спасли двух мужчин из пожара на территории предприятияСегодня, 16:55
В Лисичанске на территории Общества с ограниченной ответственностью «Луганськпереробка» в цеху №116 произошел пожар.
Об этом сообщили во вторник, 29 января, в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
Прибывшие на вызов спасатели установили: горит емкость охлаждения с отходами резинотехнических изделий в производственном здании, которое не эксплуатируется.
В помещении находились двое мужчин 1973 и 1959 рождения, которых спасатели вывели на свежий воздух. От медицинской помощи спасенные граждане отказались.
Пожар на площади 20 м. кв. локализован в 7:14 и ликвидирован в 7:46.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.