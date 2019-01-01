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В Лисичанске спасли двух мужчин из пожара на территории предприятия

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Лисичанске на территории Общества с ограниченной ответственностью «Луганськпереробка» в цеху №116 произошел пожар.

Об этом сообщили во вторник, 29 января, в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Прибывшие на вызов спасатели установили: горит емкость охлаждения с отходами резинотехнических изделий в производственном здании, которое  не эксплуатируется.

В помещении находились двое мужчин  1973 и 1959 рождения, которых спасатели вывели на свежий воздух. От медицинской помощи спасенные граждане отказались.

Пожар на площади 20 м. кв. локализован в 7:14 и ликвидирован в 7:46.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.


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