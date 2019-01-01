Министры иностранных дел Дании и Чехии приехали на Донбасс Сегодня, 14:52 citynews.net.ua | Напечатать Министры иностранных дел Дании и Чехии в пятницу приехали на Донбасс в сопровождении главы МИД Украины Павла Климкина. Андерс Самуэльсен, Томаш Петршичек и Климкин на вертолете прилетели в Мариуполь, сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко. Другие новости по теме: В МИД подтвердили гибель в ДТП в Чехии 4 украинцевКлимкин вместе с министром МИД Люксембурга Ассельборном вылетели на ДонбассГлавы МИД стран нормандского формата начали встречу в БеларусиКлимкин вновь возглавил МИДМинистры иностранных дел ЕС обсудят сегодня ситуацию в Украине