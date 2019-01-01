Министры иностранных дел Дании и Чехии приехали на Донбасс

Министры иностранных дел Дании и Чехии в пятницу приехали на Донбасс в сопровождении главы МИД Украины Павла Климкина.

Андерс Самуэльсен, Томаш Петршичек и Климкин на вертолете прилетели в Мариуполь, сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.