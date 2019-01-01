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США помогут Украине с Академией патрульной полиции

Сегодня, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

Украина и США продолжат сотрудничество по развитию Академии патрульной полиции.

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Мари Йованович, сообщили в пресс-службе МВД

«США – один из крупнейших партнеров Украины с начала реформирования нашей правоохранительной системы. Наше сотрудничество активно продолжается. В частности, будет продолжен проект по дальнейшему развитию Академии патрульной полиции», - заявил Аваков.

В свою очередь Йованович подтвердила заинтересованность в продолжении сотрудничества Украины и США в сфере развития правоохранительных органов.

«Посольство США в Украине осуществляет постоянную поддержку процессам реформирования органов системы Министерства внутренних дел Украины путем предоставления международной технической помощи», - сказала она.

Напомним, посольством США совместно с Национальной полицией Украине выполняется проект «Создание и развитие учебного заведения «Полицейская академия» в составе Национальной полиции Украины», который будет обеспечивать организацию и проведение первичной профессиональной подготовки полицейских, которых впервые приняли на службу в полицию на должности патрульных (инспекторов) полиции, повышение квалификации и специализации младшего состава патрульной полиции, а также проведение других форм служебной подготовки патрульных полицейских.

За последние несколько лет МВД совместно с Посольством США в Украине было реализовано проекты, общая сметная стоимость которых составила более 110 млн долл. США.


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