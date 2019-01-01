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Боевики обстреляли Чермалык

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе боевики продолжают обстреливать и разрушать жилые дома в населенном пункте Чермалык Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 28 января, 26 января, в поселке Чермалык, по улице Набережной, дом 59, команда СММ в очередной раз зафиксировала свежие повреждения на двух стенах жилого одноэтажного дома. По оценке наблюдателей, все повреждения образовались в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия. Кроме того, международные наблюдатели также зафиксировали на этих стенах осколочные повреждения, возникшие ранее.


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