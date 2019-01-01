Польша призвала отправить миротворцев ООН на Донбасс

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призывает рассмотреть возможность отправки в Украину миротворческой миссии ООН.

С таким призывом Чапутович выступил в Брюсселе на встрече министров европейских стран-членов Совета Безопасности ООН с главой дипломатического ведомства ЕС Федерикой Могерини, передает Польское радио.

"Для нас важно сохранение проблемы агрессии против Украины на повестке дня международных форумов, в том числе и ООН. Стоит рассмотреть очередные инициативы, которые приблизят нас к разрешению этого конфликта, как, возможно, создание организации, миротворческой миссии ООН в Украине, или также должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины", - подчеркнул Чапутович.

Отмечается, что во время председательства Польши в Совете Безопасности ООН в мае 2018 года прозвучала критика агрессивного поведения России. Министр Чапутович сообщил, что в следующем месяце, на этот раз уже на заседании Генеральной Ассамблеи ООН запланированы дебаты о положении на оккупированных территориях Украины.