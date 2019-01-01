Боевики за сутки пять раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки, 28 января, обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики пять раз нарушили режим прекращения огня в районе Широкино, Марьинки, Крымского, Травневого и Новотошковского.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - говорится в сообщении.