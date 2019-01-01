Министерство обороны не имеет электронных кошельков в международных платежных системах

Министерство обороны Украины не имеет электронных кошельков в международных платежных системах для получения благотворительной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе проинформировали, что «по информации Департамента финансов Министерства обороны Украины, участились случаи обращений граждан в Минобороны Украины с призывами отправлять благотворительную помощь на электронные кошельки в международных системах».

«Во избежание мошенничества, Департамент финансов оборонного ведомства отмечает, что Министерство обороны Украины не имеет электронных кошельков в платежных системах, ведь возможность использования Министерством обороны Украины других платежных систем ("Webmoney", "Bitcoin", "PayPal" и т. п.) национальным законодательством не предусмотрена. Для оказания благотворительной помощи Вооруженным Силам Украины необходимо пользоваться банковскими реквизитами, опубликованным на официальном сайте Министерства обороны Украины в сети Интернет», – подчеркнули в пресс-службе.