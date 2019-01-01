Опубликованы фото последствий обстрелов Катериновки и Лобачево

Вечером 26 января, в ходе попадания артиллерийского снаряда в фундамент жилого дома в с. Катериновка Луганской области, повреждение получил жилой дом по ул. Пионерская. В поврежденном доме проживает 3 мирных жителя, которые чудом не пострадали во время обстрела.

Об этом сообщил координатор в Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

«Также взрывной волной было повреждено остеткление еще в 2 соседних домах, собственники которых ранее за время конфликта их покинули, и на данный момент находятся на более стабильной территории Луганской области, также повреждения получили линии электропередач.

В ближайшее время командой гуманитарного штаба Пролиска - Золотое пострадавшей семье будет оказана помощь материалами для быстрых ремонтов.

Днем ранее, под обстрел попало село Лобачево Луганской области. Повреждения получила кровля жилого дома по ул. Донецкая, а также здание магазина, и коммуникации», - сообщил Евгений Каплин.