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За сутки в зоне ООС зафиксировано один обстрел

Сегодня, 09:04 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 27 января боевики нарушили режим прекращения огня один раз. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ни один украинский военнослужащий от обстрелов не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 27 января, двух российских оккупантов было уничтожено и трое получили ранения", - отметили в штабе.

Что касается ситуации с начала понедельника, 28 января, по состоянию на 7:00 обстрелов не было.


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