Оккупированные Ровеньки остались без воды

"Лугансквода" планирует возобновить прекращенное из-за порыва водоснабжение оккупированных Ровеньков к утру 26 января, пишут сепаратистские СМИ.

"25 января с 01.20 прекращена подача воды потребителям в городе Ровеньки. Временное отсутствие водоснабжения связано с необходимостью устранения порыва на магистральном водоводе Д-800 мм", - говорится в сообщении.

Специалисты предприятия приступили к ремонтно-восстановительным работам, которые планируется завершить к 00.00 26 января. Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения - до 07.00 26 января.