Чечеткин: ГСЧС в 2018 году возобновила почти 600 домов на Донбассе

В прошлом году подразделениям службы по чрезвычайным ситуациям удалось восстановить на Донбассе 566 домов местных жителей, которые были повреждены в результате обстрелов боевиков.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает РБК-Украина.

"По выполнению задач на Востоке Украины уже почти пять лет наше государство противодействует вооруженной агрессии России в Луганской и Донецкой областях. В течение 2018 года к выполнению заданий от ГСЧС привлекалось пять тысяч человек и 430 единиц техники, которыми спасены 266 человек и 1911 зданий", - сообщил Чечеткин.

Он также отметил, что подразделениями ГСЧС на Востоке Украины было оборудовано пять пунктов оказания помощи населению, которые были расположены в пределах КПВВ вдоль линии соприкосновения.

"Восстановлено 566 поврежденных от обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил он.