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Оккупанты заставляют боевиков 1 и 2 АК получать паспорта "республик"

Сегодня, 16:15 citynews.net.ua | Напечатать

По данным группы "Информационное сопротивление", оккупанты предпринимают меры, чтобы не допустить оттока боевиков на территорию РФ. Для этого "власти" заставляют вооруженных наемников получать не признанные паспорта "республики".

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают проводить мероприятия по принудительному получению паспортов т.н. “ДНР” и “ЛНР” военнослужащими 1, 2 АК из числа местного населения.


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