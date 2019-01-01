Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил арест гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, который воевал на стороне боевиков так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР").

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Как отмечается, в судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, а именно до 24 марта 2019 года.

Кроме того, по ходатайству прокурора суд присоединил к материалам судебного производства все письменные доказательства стороны обвинения, а также пересмотрел 3 видеозаписи, подтверждающие участие обвиняемого в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях.

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 14 февраля в 10:30. Суд планирует допросить 4 свидетелей обвинения, в том числе – участников АТО и перейти к стадии рассмотрения ходатайств.