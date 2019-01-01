Боевики из ПТРК обстреляли авто украинских военных: Есть погибший и раненые

1 военный погиб, 4 были ранены в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сегодня, 25 января, сообщил спикер Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Гуцуляк сообщил, что, по оперативной информации штаба Операции объединенных сил, сегодня утром в районе Екатериновки, что на луганском направлении, НВФ из ПТРК обстреляли автомобиль украинских военных. В результате 1 военнослужащий погиб, 4 получили ранения.

В ответ украинские военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери.