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ГПУ составила подозрение Жириновскому из-за скандальных заявлений про Крым и Донбасс

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении депутату Госдумы РФ Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Инкриминируемое ему преступление предусматривает возможность заочного осуждения Жириновского в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГПУ.

"В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины, и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Досудебным расследованием установлено, что В.Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20.02.2014 в прямом эфире одного из телеканалов и 23.02.2014 во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, как отмечает ГПУ, 28 февраля 2014 года, находясь на территории Украины, а именно в городах Симферополе и Севастополе, Жириновский путем провозглашения публичных призывов к жителям полуострова и его руководства, подстрекал их к совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

Кроме того, по данным ГПУ, Жириновский подписал и обеспечил представление 17 марта 2014 года в канцелярию посольства Республики Польша в Москве письмо-обращение к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша, в котором содержались призывы к руководству Польши в организации и проведении на территории отдельных западных областей Украины референдумов, по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и г. Севастополя, о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши.

"Более того, 20.03.2014 Жириновский, будучи депутатом Государственной думы Российской Федерации, проголосовал за принятие федеральных законов по включению Российской Федерацией в ее состав АР Крым и г. Севастополя, что в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя" , - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По этим фактам преступной деятельности 22 января 2019 года ГПУ составила сообщение о подозрении Жириновскому в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В ГПУ также напомнили, что 12 сентября 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции против Российской Федерации за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупацию полуострова Крым. Эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет в предоставлении виз и замораживание активов отдельных лиц, в том числе Жириновского. Аналогичные санкции введены Канадой, Австралией и Швейцарией.

Кроме того, в отношении Жириновского и других лиц Указом Президента Украины от 15 мая 2017 №133/2017 принято решение СНБОУ от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое предусматривает отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины; блокирование активов и временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.


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