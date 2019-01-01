На Донбассе перехватили беспилотник боевиков

Украинские военные на Донбассе перехватили беспилотник противника.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Сообщается, что 23 января военные с помощью радиотехнических средств выявили беспилотный летательный аппарат. С применением средств радиотехнической борьбы они посадили БПЛА.

"После обследования военными инженерами аппарат передали специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что беспилотный летательный аппарат - "Гранат-2" - производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данный тип БПЛА активно поставляется в незаконные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР". Используется для разведки и корректировки огня артиллерии.