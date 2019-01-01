В Северодонецке ГСЧСники спасли женщину из горящей квартиры

24 января в 23:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дыме из окна 5-го этажа многоквартирного дома по проспекту Гвардейский в Северодонецке. Об этом пишет пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что квартира, в которой возник пожар, закрыта. С помощью специального инструмента пожарные открыли дверь.

Была организована работа звена газодымозащитной службы, которой была найдена женщина в бессознательном состоянии. С помощью дыхательного аппарата пожарными проведена искусственная вентиляция легких. Пострадавшая передана медицинским работникам.

Пожар на площади 7 м. кв. был локализован в 00:20 и ликвидирован в 00:35. К ликвидации были привлечены 10 спасателей и 2 пожарные автоцистерны. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.