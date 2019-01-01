От начала суток боевики режим тишины не нарушали

На Донбассе в течение текущих суток, 25 января, по состоянию на 7:00 боевики режим тишины не нарушали. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Однако за прошедшие сутки, 24 января 2019, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись: из автоматических гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Трижды велись обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Павлополь и дважды из гранатометов и стрелкового оружия - близ города Марьинка.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское.