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От начала суток боевики режим тишины не нарушали

Сегодня, 09:24 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе в течение текущих суток, 25 января, по состоянию на 7:00 боевики режим тишины не нарушали. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Однако за прошедшие сутки, 24 января 2019, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись: из автоматических гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Трижды велись обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Павлополь и дважды из гранатометов и стрелкового оружия - близ города Марьинка.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское.

"По данным разведки, 24 января, пять оккупантов были уничтожены и один ранен", - отметили в пресс-центре.


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