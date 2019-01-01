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Оккупанты трижды обстреляли наши позиции на Донбассе

Сегодня, 18:38 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил, в период с 00.00 до 18.00 24 января, противник три раза обстрелял позиции наших войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Водяное, здесь же зафиксирована работа вражеского снайпера.

Из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово.

Наши обороняющиеся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за текущие сутки нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, - говорится в сообщении.


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