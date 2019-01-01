В Луганской области задержали торговца оружием

В Луганской области сотрудники внутренней безопасности полиции в течение суток задержали торговца оружием и взяткодателя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что житель Северодонецка был разоблачен работниками внутренней безопасности Национальной полиции и полиции Луганской области на сбыте боеприпасов и средств поражения. Его земляк из Попаснянского района пытался подкупить должностных лиц полиции, чтобы вернуть изъятый в рамках уголовного производства автомобиль.

«Информация о лице, которое занимается сбытом оружия, была получена оперативниками Луганского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в конце прошлого года. По материалам УДВБ НПУ следственным управлением ГУНП в Луганской области было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Личность торговца быстро установили. Им оказался 29-летний житель Северодонецка. У нелегального «предпринимателя», совместными действиями внутренней безопасности Национальной полиции Украины, следственных и оперативных подразделений полиции Луганщины, ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях и Управления Государственной охраны Украины провели оперативную закупку товара.

«За 20 тыс. грн мужчина продал 8 тротиловых шашек по 200 граммов, 7 гранат Ф-1, 7 гранат РГД-5, 1 граната ГРО, а также 15 штук УЗРГМ, цинк патронов калибра 5,45 (1080 штук), цинк патронов калибра 7,62 (440 штук)», – рассказали в полиции.

Сделали правоохранители еще один «заказ» злоумышленнику – на средства поражения.

«Как и обещал, торговец обеспечил доставку товара: 3 ракетно-противотанковых гранатомета (РГД-26). Стоимость покупки 10 тыс. грн», – сообщили в пресс-службе.

Сразу после сделки на мужчину надели наручники. Вещественные доказательства изъяты. Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время устанавливается канал получения им оружия, в том числе – со стороны незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».

Еще одного жителя Луганской области разоблачили в попытке вовлечь чиновника полиции в коррупционные действия.

«38-летний житель города Лисичанск в служебном кабинете заместителя начальника Попаснянского отдела полиции – начальника отдела криминальной полиции высказал предложение передачи неправомерной выгоды. За решение вопроса о возвращении ему автотранспорта, изъятого в рамках начатого уголовного производства, мужчина пообещал предоставить 10 тыс. грн», – сообщили в пресс-службе.

Предупредив посетителя об уголовной ответственности за попытку подкупа, капитан полиции о происшествии сразу уведомил свое руководство и Луганское управление ДВБ НПУ.

«По материалам УВБ следователями ГУНП области, под процессуальным руководством прокуратуры, было начато уголовное производство по ч. 3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. В следующий раз на передаче взятки должностному полиции фигуранта задержали. Средства изъяты. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет», – проинформировали в полиции.