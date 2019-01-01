» » На выборах президента Украины ожидают наплыв избирателей из ОРДЛО

На выборах президента Украины ожидают наплыв избирателей из ОРДЛО

Сегодня, 15:56 citynews.net.ua | Напечатать

На выборах президента в 2019 году ожидается повышенный уровень участия избирателей, которые не могли голосовать на трех предыдущих выборах в Украине.

Об этом заявили аналитики во время пресс-конференции «Избирательные права мобильных категорий граждан на всех видах выборов» в Киеве, пишут Новости Донбасса

«В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах и жителях временно оккупированных территорий», — отметила исполнительный директор общественной организации «Група впливу» Татьяна Дурнева.

По ее словам, фактически это будут первые выборы, на которых все граждане, избирательный адрес которых находится на неподконтрольной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма, смогут беспрепятственно выбрать избирательный участок на подконтрольной территории и реализовать свое право на избрание президента Украины.

«Для этого лишь нужно взять паспорт и до 25 марта подать заявление в ближайший отдел ведения Реестра избирателей. Никаких документов, обосновывающих необходимость изменения места голосования для таких избирателей не нужно », — пояснила Дурнева.

Также аналитики указывают на необходимость обеспечить возможность голосования на местных выборах 2020 года для вынужденных переселенцев и трудовых мигрантов.

«Если внутренне перемещенные лица и трудовые мигранты будут активно менять места голосования [на президентских выборах], то это будет еще одним доказательством масштабности запроса на участие в местных и парламентских выборах», — сказал Александр Клюжев, аналитик гражданской сети ОПОРА.

По данным Центральной избирательной комиссии, за первые две недели от начала избирательной кампании, то есть за период с 31 декабря 2018 до 15 января 2019 года воспользовались механизмом временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса 1130 избирателей, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, этой процедурой воспользовались 37 избирателей аннексированного Россией Крыма.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:38

Оккупанты трижды обстреляли наши позиции на Донбассе

Сегодня, 17:11

Януковича приговорили к 13 годам за госизмену

Сегодня, 17:10

В Попасной выступят «Жадан и собаки» и «ТНМК»

Сегодня, 16:59

В Чехии завели дело на наемника боевиков, воевавшего на Донбассе

Сегодня, 16:43

Полиция Луганской области проверяет информацию о нарушении избирательного законодательства

Сегодня, 15:59

В Луганской области задержали торговца оружием

Сегодня, 15:56

На выборах президента Украины ожидают наплыв избирателей из ОРДЛО

Сегодня, 14:56

Оккупанты обстреляли из миномета украинские позиции под Крымским

Сегодня, 14:37

На Луганщине без света остались более 1200 потребителей

Сегодня, 13:49

Порошенко и генсек ООН обсудили миротворцев на Донбассе

Сегодня, 13:41

24 января Лисичанск отключают от водоснабжения из-за долгов

Сегодня, 12:57

РФ в три раза увеличила разведывательные мощности на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 18:51

Павлу Грибу в суд вызвали "скорую"

Сегодня, 18:43

Раде предлагают предусмотреть 30 тыс. гривен зарплаты для начинающего разведчика

Сегодня, 17:44

Адвокаты Януковича обжалуют приговор суда

Сегодня, 16:52

Восьмерым морякам РФ запретили въезд в Украину из-за поездок в Крым

Сегодня, 16:46

В Киеве проведут всеукраинский турнир по футзалу для ветеранов АТО

Сегодня, 16:33

В Харьковской области усилили блокпосты

Сегодня, 15:26

Украина и Китай продолжат развитие инвестиционного сотрудничества

Сегодня, 14:58

Горящие в Черном море танкеры дрейфуют к Керченскому мосту

Сегодня, 14:47

В Киевской области 12 детей отравились в школьном автобусе

Сегодня, 13:46

ПАСЕ приняла резолюцию по Азову

Сегодня, 12:38

ГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в Украине

Сегодня, 10:54

На всех дорогах Украины сняты ограничения на движение транспорта

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 