На выборах президента Украины ожидают наплыв избирателей из ОРДЛО

На выборах президента в 2019 году ожидается повышенный уровень участия избирателей, которые не могли голосовать на трех предыдущих выборах в Украине.

Об этом заявили аналитики во время пресс-конференции «Избирательные права мобильных категорий граждан на всех видах выборов» в Киеве, пишут Новости Донбасса

«В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах и жителях временно оккупированных территорий», — отметила исполнительный директор общественной организации «Група впливу» Татьяна Дурнева.

По ее словам, фактически это будут первые выборы, на которых все граждане, избирательный адрес которых находится на неподконтрольной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма, смогут беспрепятственно выбрать избирательный участок на подконтрольной территории и реализовать свое право на избрание президента Украины.

«Для этого лишь нужно взять паспорт и до 25 марта подать заявление в ближайший отдел ведения Реестра избирателей. Никаких документов, обосновывающих необходимость изменения места голосования для таких избирателей не нужно », — пояснила Дурнева.

Также аналитики указывают на необходимость обеспечить возможность голосования на местных выборах 2020 года для вынужденных переселенцев и трудовых мигрантов.

«Если внутренне перемещенные лица и трудовые мигранты будут активно менять места голосования [на президентских выборах], то это будет еще одним доказательством масштабности запроса на участие в местных и парламентских выборах», — сказал Александр Клюжев, аналитик гражданской сети ОПОРА.

По данным Центральной избирательной комиссии, за первые две недели от начала избирательной кампании, то есть за период с 31 декабря 2018 до 15 января 2019 года воспользовались механизмом временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса 1130 избирателей, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, этой процедурой воспользовались 37 избирателей аннексированного Россией Крыма.