На Луганщине без света остались более 1200 потребителей

В течение 23-24 января в результате ухудшения погодных условий без электроэнергии остались 1288 потребителей в разных частях области. Об этом пишет пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Всего, по состоянию на утро 24 января, проблемы с электроснабжением остаются в 13 населенных пунктах.

Так, на территории обслуживания Счастьенского РЭС без света находятся 362 абонента в селах Маловенделеевка, Айдар-Николаевка, Спеваковка.

На территории обслуживания Беловодского РЭС проблемы с электроснабжением возникли у жителей населенных пунктов Кабычевка, Веселая, Терновка, Красноречье, Высочиновка, Герасковка, Гераськовское, Рудовка, Каськовка, Первомайск. Всего без света - 926 домов.