Порошенко и генсек ООН обсудили миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в швейцарском Давосе обсудили размещение миротворцев на Донбассе, освобождение захваченных Россией украинских моряков и свободное судоходство в Керченском проливе.

Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

«Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подробно обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе», — говорится в сообщении.

Также собеседники затронули вопросы соблюдения прав человека в Крыму и демилитаризации полуострова.

«Особое внимание уделили последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей и подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе», — рассказали у Порошенко.